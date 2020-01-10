بوابات دخول الاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل

(للبيع)
|بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية العمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح والغلق بالبصمة او الكارت المغناطيسى او بريموت كنترول تقدم المؤسسة:- ضمان على جميع الأجهزة لمدة عامين ضد عيوب الصناعة خدمات التركيب والبرمجة والصيانة والتدريب على استخدام جميع الأجهزة. خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء للتواصل/ 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
القاهرة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048325
3 ريال
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3 ريال
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2 ريال
2 ريال
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1 دولار
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