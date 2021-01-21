بوابات دخول الأفراد physical security

(للبيع)
|تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد الأشخاص physical security وذلك لتوفير الإنضباط الكامل ويتم ذلك من خلال السماح لأشخاص محددين لعبور هذه البوابات وذلك بصلاحيات محددة يتم التحكم فيها مسبقا. وتأتي البوابات الإلكترونية للأشخاص مزودة بنظام تنبيه صوتي وضوئي (اختياري) للتنبيه في حالة محاولة أحد الأشخاص العبور منها بدون صلاحات لذلك او محاولة التحايل وتخطي النظام الأمني للتواصل ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080961
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال