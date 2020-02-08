بوابات دخول الأفراد بالبصمة والكارت

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: ريموت كونترول،البصمة،الكارت المغناطيسي، ويوجد ضمان عامين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،قصيم،جدة،خميس،مشيط.للتواصل عبر الواتساب:0501194443