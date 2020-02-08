بوابات دخول الأفراد بالبصمة والكارت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول الأفراد بالبصمة والكارت - في الرياض السعودية

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نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: ريموت كونترول،البصمة،الكارت المغناطيسي، ويوجد ضمان عامين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،قصيم،جدة،خميس،مشيط.للتواصل عبر الواتساب:0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara
التليفون: 9660501194443

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052073
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