بوابات دخول الأفراد بالبصمة والكارت

(للبيع)
|نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: ريموت كونترول،البصمة،الكارت المغناطيسي، ويوجد ضمان عامين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،قصيم،جدة،خميس،مشيط.للتواصل عبر الواتساب:0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052073
5 ريال
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1 ريال
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3 ريال
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5 دولار
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2 ريال
6 ريال
2 ريال