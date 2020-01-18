بوابات جراج اوتوماتيكيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات جراج اوتوماتيكيه - في القصيم السعودية

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متوفر لدينا توريد وتركيب بوابات التحكم لدخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شاملة ذراع 3متر ومتوفر بوابات حتى 6متر يمكنك التحكم عن طريق البصمه او كلمة السر او الكارت الممغنط مع امكانية تشغيل اكثر من ريموت والفتح يدويا للبوابه يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعوديه (الرياض-القصيم-جده-الخبر-خميس مشيط) لدينا فروع في البحرين للتواصل/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: القصيم- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049765
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