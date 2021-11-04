بوابات تفتيش كشف المعادن

(للبيع)
|إن بوابات كشف المعدن والمواد الخطرة تعد أداة رئيسية في تحقيق مويد من التأمين للمنشآت الهامة بوابات كشف المعادن والمواد الخطرة والاات الحاده ذات دقة عاليه فى استشعار وجود أي مواد معدنية تقوم بعمل انذار قورى عن طريق الصوت مع اشارة ضوئية في نفس الوقت للتنبيه لوجود خطر بوابات كشف المعادن ذات حساسية عاليه لا غني عنها للمصالح الحكومية والمصانع والفنادق وخلافة تركيب وتدريب مجاني سرعة فى التوصيل ضمان عامين سابقة أعمال فى العديد من المنشآت بالمملكة للتواصل ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110779
1 ريال
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