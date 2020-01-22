بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

بوابات تفتيش وفحص الاشخاص للكشف عن المعادن والممنوعات والمخدرات والاسلحة توضع فى المطارات و الفنادق والوزارات والسجون حيث توفر درجه عالية من الامان للمواطنين الذين يعملون او يترددون او يزورون هذه الاماكن فروعنا بالمملكة : الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط 0564291869 ولنا فروع بالبحرين /097333604038