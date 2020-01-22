بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

(للبيع)
|بوابات تفتيش وفحص الاشخاص للكشف عن المعادن والممنوعات والمخدرات والاسلحة توضع فى المطارات و الفنادق والوزارات والسجون حيث توفر درجه عالية من الامان للمواطنين الذين يعملون او يترددون او يزورون هذه الاماكن فروعنا بالمملكة : الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط 0564291869 ولنا فروع بالبحرين /097333604038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050053
3 ريال
3 ريال
1 ريال
1 ريال
3 ريال
5 دولار
3 ريال
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3 ريال
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2 ريال
2 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار