بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات - في الرياض السعودية

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بوابات تفتيش وفحص الاشخاص للكشف عن المعادن والممنوعات والمخدرات والاسلحة توضع فى المطارات و الفنادق والوزارات والسجون حيث توفر درجه عالية من الامان للمواطنين الذين يعملون او يترددون او يزورون هذه الاماكن فروعنا بالمملكة : الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط 0564291869 ولنا فروع بالبحرين /097333604038
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050053
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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3 ريال

22/1/2020
صورة الاعلان: مرايا تفتيش السيلرات - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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3 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار ضد الحريق والسرقه - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

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17/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه تحكم (البصمه) - في الرياض السعودية

اجهزه تحكم (البصمه)

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1 ريال

14/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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3 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا المراقبه _ كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساس.
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الرياض - السعودية

5 دولار

11/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزه انذار - في الرياض السعودية

اجهزه انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fi.
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الرياض - السعودية

3 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: جهاز تحكم بالابواب بالصمة والكارت - في الرياض السعودية

جهاز تحكم بالابواب بالصمة والكارت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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10/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه التحكم(البصمه) - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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_ جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار.
العنوان:

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8/1/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب

(للبيع)

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اجهزة كشف الحقائب تعتمد طريقة الكشف على الحقائب فى المطارت عن تحديد نوعية المواد الموجودة فى الشنطة .
العنوان:

الرياض - السعودية

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4/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه

(للبيع)

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افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكا.
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2/1/2020
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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1 دولار

31/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول وا.
العنوان:

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1 دولار

30/12/2019
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