بوابات تعقيم الافراد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات تعقيم الافراد - في الجيزة مصر

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كبائن تعقيم كبائن تعقيم ذاتى بجوده عاليه كباين تعقيم وحدات تعقيم ذاتى تتناسب مع جميع الاماكن ادوات تعقيم الافراد اجهزه قياس درجة الحراره وحدات قياس درجه الحرارة بجوده عاليه ترمومتر حرارة ترمومتر قياس درجة الحرارة شاشات قياس درجة الحرارة جميع مستلزمات التعقيم مستلزمات التعقيم بوابات تعقيم باسعار مميزه افضل بوابات تعقيم افضل كبائن التعقيم / info@misremirates.com يمكنكم التواصل معنا على مدار اليوم على ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01011221627

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/6/2020
رقم الإعلان: 2061573
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة المندرة

شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة المندرة

(للإيجار)

شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة – شارع ابي قير المندرة بتسعمائة جنية في الشهر 01144353165 ت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900 جنيه

26/6/2020
صورة الاعلان: مهندسة ديكور

مهندسة ديكور

(طلب عمل)

مهندسة ديكور. عمل التصميمات اللازمة والرسومات الهندسية التنفيذية كاملة . اشراف على التنفيذ حتى مرح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء افضل جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: جهاز تغليف الأحذية

جهاز تغليف الأحذية

(للبيع)

الجهاز يعمل بسهولة علي ثلاث خطوات: ضع قدمك ثم اسحب ثم اقطع الزوائد الجهاز مزود بشرنك تغليف يكفي لت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: _ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع

_ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع

(للبيع)

_ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع ببرج العرب سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: محل تجارى للبيع

محل تجارى للبيع

(للبيع)

يوجد لدينا بالشروق محل بأسعار لا تقبل المناقشة وموقع مميز محل دور أول على مساحة 18.5م2سعر المتر 2400.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
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صورة الاعلان: ستاند التعقيم

ستاند التعقيم

(للبيع)

أبعاد ستاند التعقيم 50 × 152 سم الوحدة تم تصنيعها من ألواح ال HPL المقاومة للبكرتيا و تتميز بثبات أل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء و 30 سنة مع الخبرة + لغات

مدرس فيزياء و 30 سنة مع الخبرة + لغات

(طلب عمل)

مدرس فيزياء و 30 سنة مع الخبرة + لغات 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

4 جنيه

26/6/2020
صورة الاعلان: الميزان البسكول اليكترونى موديل 2020

الميزان البسكول اليكترونى موديل 2020

(للبيع)

سابقة اعمالنا تتحدث عنا يتوافر جميع انواع ومقاسات وحمولات الموازين البسكول اليكترونى الخاصة بوزن ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

26/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بقباء على بعد دقيقة واحدة من شارع جسر السويس

شقة للبيع بقباء على بعد دقيقة واحدة من شارع جسر السويس

(للبيع)

الشقة فى برج 11 دور فى اول ش عمر بن الخطاب امام سوق القنال 3 حجرات و حمامين الدور السابع اسانسير و غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/6/2020
صورة الاعلان: انت صاحب قرار في zavani بالقرب من حي الوزارات

انت صاحب قرار في zavani بالقرب من حي الوزارات

(للبيع)

انت صاحب القرار بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب كل الخدمات حمامات سباحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

25/6/2020
صورة الاعلان: خليك مميز واسكن جمب حي السفارات في العاصمة الادارية

خليك مميز واسكن جمب حي السفارات في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بجوار حي السفارات وخليك مميز واسكن في كمبوند zavani وشقتك 191.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

25/6/2020
صورة الاعلان: خليك قريب من اكبر حديقة مركزية واسكن في العاصمة

خليك قريب من اكبر حديقة مركزية واسكن في العاصمة

(للتقسيط)

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وخليك قريب من النهر الاخضر ويعتبر اكبر حديقة مركزية في العاصمة وبجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

302,000 جنيه

25/6/2020
صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة بالتقسيط المريح وخصم 10%

عيادتك في العاصمة بالتقسيط المريح وخصم 10%

(للتقسيط)

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

178,000 جنيه

25/6/2020
صورة الاعلان: thermometer مسدس حراري طبي

thermometer مسدس حراري طبي

(للبيع)

on contact forehead thermometer infrared IR Digital Medical Body Laser Gun to Measure Temperature ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,400 جنيه

25/6/2020
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