بوابات تعقيم الافراد

(للبيع)
|كبائن تعقيم كبائن تعقيم ذاتى بجوده عاليه كباين تعقيم وحدات تعقيم ذاتى تتناسب مع جميع الاماكن ادوات تعقيم الافراد اجهزه قياس درجة الحراره وحدات قياس درجه الحرارة بجوده عاليه ترمومتر حرارة ترمومتر قياس درجة الحرارة شاشات قياس درجة الحرارة جميع مستلزمات التعقيم مستلزمات التعقيم بوابات تعقيم باسعار مميزه افضل بوابات تعقيم افضل كبائن التعقيم / info@misremirates.com يمكنكم التواصل معنا على مدار اليوم على ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01011221627
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|العنوان:
|دارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061573
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