بوابات انزار للمتاجر

(للبيع)
|بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل المولات والمتاجر تتكون البوابات غالبا من قطعتين على الأقل يتم تركيبها على أطراف باب المحل، واذا كان الباب ذا عرض كبير يتم اضافة قطعة ثالثة بمجرد خروج قطعه بدون علمك تقوم البواب باصدار انذار صوتي عالي جدا وايضا تنبيه ضوئي لينبهك بوجود سارق . الزبون يجب عليه الذهاب الي البائع حتي يقوم بالغاء الحمايه عن القطع التي اشتراها بالفعل . تتوفر لدينا بوابات المتاجر باشكال انسيابيه وعصريه وخامات ق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071473
550 ريال
1,300 ريال
2,900 ريال
550 ريال