بوابات انزار للمتاجر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات انزار للمتاجر - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل المولات والمتاجر تتكون البوابات غالبا من قطعتين على الأقل يتم تركيبها على أطراف باب المحل، واذا كان الباب ذا عرض كبير يتم اضافة قطعة ثالثة بمجرد خروج قطعه بدون علمك تقوم البواب باصدار انذار صوتي عالي جدا وايضا تنبيه ضوئي لينبهك بوجود سارق . الزبون يجب عليه الذهاب الي البائع حتي يقوم بالغاء الحمايه عن القطع التي اشتراها بالفعل . تتوفر لدينا بوابات المتاجر باشكال انسيابيه وعصريه وخامات ق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071473
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: » عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين - في الرياض السعودية

» عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري والوجه جهاز بصمة الوجه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

24/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

4 كاميرات سواء داخلى او خارجي - دقتها 2 ميجا بكسل - جهاز تسجيل 4 نقط - 40 متر تمديدات سلك - قرص صلب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,300 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

راقب مكانك من جوالك ,شركتك,منزلك,مؤسسه كبري كاميرات مراقبه Full Hd موصله بالجوال العرض يشمل 4 كامير.
العنوان:

الرياض - السعودية

2,900 ريال

9/9/2020
صورة الاعلان: بصمة الحضور و الانصراف550 ريال للموظفين - في الرياض السعودية

بصمة الحضور و الانصراف550 ريال للموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مواصفات جهاز بصمه Zkteco جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري ضد الماء أمكانيه استخراج تقارير يوميه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

2/9/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager