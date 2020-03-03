بوابات انذتر ضد السرقة الكترونية

(للبيع)
|بادر بشراء بوابة انذار ضد السرقة التي تتميز من قوة وجودة في الاداء وإمكانية ضبطها عن طريق برنامج على الكمبيوتر بسهولة تامة ويستخدم لحماية المنازل والشركات والمحلات كما يوجد لدينا هارد تاج ممغنط ونازع التاج المغناطيسي ويوجد تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية فروعنا (الرياض- الخبر- القصيم- خميس مشيط – جدة) ولنا فروع في البحرين للاتصال / واتساب: 00966501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|966501194443
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055384
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
5 دولار
اتصل
اتصل
5 دولار
8 ريال
5 ريال