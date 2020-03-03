بوابات انذتر ضد السرقة الكترونية

(للبيع)

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صورة الاعلان: بوابات انذتر ضد السرقة الكترونية - في القصيم السعودية

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بادر بشراء بوابة انذار ضد السرقة التي تتميز من قوة وجودة في الاداء وإمكانية ضبطها عن طريق برنامج على الكمبيوتر بسهولة تامة ويستخدم لحماية المنازل والشركات والمحلات كما يوجد لدينا هارد تاج ممغنط ونازع التاج المغناطيسي ويوجد تركيب وصيانة وشحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية فروعنا (الرياض- الخبر- القصيم- خميس مشيط – جدة) ولنا فروع في البحرين للاتصال / واتساب: 00966501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 966501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055384
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوبات الكترونية لمواقف السيارات - في القصيم السعودية

بوبات الكترونية لمواقف السيارات

(للبيع)

- في القصيم السعودية

لضمان الانضباط وتنظيم دخول وخروج السيارات نوفر لك بوابه التحكم في دخول السيارات ويتم توفير عدة انظمة.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: شاشات دعائية الكترونية - في القصيم السعودية

شاشات دعائية الكترونية

(للبيع)

- في القصيم السعودية

إذا كنت تبحث عن أفضل اسعاروماركات الشاشات التفاعلية والدعائية نوفر لك تشكيلة ممتازة ومتنوعة من الشاش.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: نظام انتظار العملاء اللاسلكي - في القصيم السعودية

نظام انتظار العملاء اللاسلكي

(للبيع)

- في القصيم السعودية

بادر بشراء منتجانا الذي يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت الا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

29/2/2020
صورة الاعلان: بوابات امنية لكشف المعادن - في القصيم السعودية

بوابات امنية لكشف المعادن

(للبيع)

- في القصيم السعودية

لدينا أفضل الأسعار على بوابات كشف المعادن المناسبة للهيئات والأجهزة الحكومية والفنادق والأماكن الحسا.
العنوان:

القصيم - السعودية

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26/2/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد الكترونية - في القصيم السعودية

بوابات افراد الكترونية

(للبيع)

- في القصيم السعودية

عرض خاص على بوابات التحكم في دخول وخروج الأشخاص تساعد في دخول الأشخاص وخروجهم وتوفر لك الامن وتستطيع.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى - في القصيم السعودية

ميزان الباركود الالكترونى

(للبيع)

- في القصيم السعودية

اذا كنت تبجث عن افضل الأسعار وماركات ميزان الباركود الالكتروني نوفر لك تشكيله متميزة ومتنوعة من المي.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

19/2/2020
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صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد - في القصيم السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

- في القصيم السعودية

بوابات الكترونيه للافراد والموظفين لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات بوابات دخول وخروج معا بوابات ام.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة تفتيش الشنط - في القصيم السعودية

اجهزة تفتيش الشنط

(للبيع)

- في القصيم السعودية

نوفر لكم احدث أجهزة تفتيش الحقائب التي تساعدك في الكشف عن المخاطر و الأسلحة والمتفجرات للحد من عمليا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد - في القصيم السعودية

بوابات دخول الافراد

(للبيع)

- في القصيم السعودية

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى .
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود Zebra - في القصيم السعودية

طابعة الباركود Zebra

(للبيع)

- في القصيم السعودية

طابعة الباركود Zebra إن كنت صاحب نشاط تجاي يتعلق بالبيع والشراء للجمهور سوبر ماركت صيدليات ممتجر ملا.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية الكترونية - في القصيم السعودية

مصدات امنية الكترونية

(للبيع)

- في القصيم السعودية

يمكن تعديل وتصليح المصدات الأمنية و الحواجز الشوكية دون الحاجة لاستبدالها ومزودة بإضاءة وانذار صوتي .
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

30/1/2020
صورة الاعلان: مرايا تفتيش اسفل السيارة - في القصيم السعودية

مرايا تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

- في القصيم السعودية

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة لدى مؤسسة رحاب التنمية تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية و اكتشاف الأ.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شاشات العرض الذكية - في القصيم السعودية

شاشات العرض الذكية

(للبيع)

- في القصيم السعودية

حان الوقت كي تلتحق بعصر التكنولوجيا شاشت تفاعليه ذكية وجذابه للمعارض والفنادق والانشطة التفاعليه تسه.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

29/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير - في القصيم السعودية

اجهزة كاشير

(للبيع)

- في القصيم السعودية

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

القصيم - السعودية

8 ريال

28/1/2020
صورة الاعلان: ورق كاشير حرارى - في القصيم السعودية

ورق كاشير حرارى

(للبيع)

- في القصيم السعودية

توفر مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة ورق رول طباعة حراري ممتاز مطبوع وسادة أبيض وجودة عالية وأسعار تنافسي.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 ريال

27/1/2020
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