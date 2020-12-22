بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

بوابات انذار المتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل المولات والمتاجر تتكون البوابات غالبا من قطعتين على الأقل يتم تركيبها على أطراف باب المحل، واذا كان الباب ذا عرض كبير يتم اضافة قطعة ثالثة * طريقة عمل البوابةبمجرد خروج قطعه بدون علمك تقوم البواب باصدار انذار صوتي عالي جدا وايضا تنبيه ضوئي لينبهك بوجود سارق . اggj,hwg j / ,hjs 0558860700