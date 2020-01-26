بوابات انذار وتاغات للملابس

(للبيع)
|عرض خاص ومميزعلي تاغات حجه بوابات الإنذار منعا لحدوث سرقة الملابس بالمحلات و المتاجر ويوجد لدينا بوابات انذار وجهاز نازع التاغات ولنا فروع في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050925
2 ريال
4 ريال
5 دولار
3 ريال
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3 ريال
1 ريال
1 ريال
3 ريال
5 دولار
3 ريال
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3 ريال
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