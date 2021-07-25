بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات

(للبيع)
|بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابابوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة والصغير بأشكال حديثة وعصرية. هنالك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من البوابات الامنية حتى تناسب كافة الاحتياجات والاماكن التى يتم تركيبها بها نقدم الى كل انحاء المملكة العربية السعودية افضل واحدث ماركات البوابات الامنية بوابات الكترونية للسيارات,بوابات امنية بالسعودية,بوابات مواقف السيارات,بوابات كاشف المعادن,بوابات مرور الافراد,بوابات للنوادى والفنادق,بوابات الجرارجات,انظمة الجراجات للتواصل جوال - واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|norataif
|التليفون:
|0550618514
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|العنوان:
|حراج الكمبيوتر- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100628
575 ريال
3,250 ريال
2 ريال
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1 ريال
1 ريال
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