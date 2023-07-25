بوابات امنية وكشف المعادن

بوابات كشف المعادن:metal detector. تتمكن من الكشف عن طريق حساسات داخلية بالبوابة و تترواح عدد هذه الحساسات من 6 و حتي 33 بوابات كشف المعادن تحدد مكان تواجد المعادن في الجسم المار من خلالها عن طريق انذار ضوئي يسمي الزون و انذار صوتي ايضا عن طريق صافرات الانذار.تستخدم في المطارات والنوادي والفنادق والمعارض والمؤتمرات وجميع الاماكن العامه والحيويه للحد من انتقال ودخول الممنوعات والاسلحة المخبأه والمخدرات. 0564291869 الرياض/ابها/القصيم/المدينه/جدة/مكه/نجران/جيزان/الدمام/الجبيل/الخبر/الخرج.