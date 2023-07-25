بوابات امنية وكشف المعادن

(For Sale)
|بوابات كشف المعادن:metal detector. تتمكن من الكشف عن طريق حساسات داخلية بالبوابة و تترواح عدد هذه الحساسات من 6 و حتي 33 بوابات كشف المعادن تحدد مكان تواجد المعادن في الجسم المار من خلالها عن طريق انذار ضوئي يسمي الزون و انذار صوتي ايضا عن طريق صافرات الانذار.تستخدم في المطارات والنوادي والفنادق والمعارض والمؤتمرات وجميع الاماكن العامه والحيويه للحد من انتقال ودخول الممنوعات والاسلحة المخبأه والمخدرات. 0564291869 الرياض/ابها/القصيم/المدينه/جدة/مكه/نجران/جيزان/الدمام/الجبيل/الخبر/الخرج.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|doaa
|Telephone:
|0564291869
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|Location:
|العليا- الرياض, منطقة الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239728
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1 Riyal
1 Riyal