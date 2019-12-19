(للبيع)
|بوابات امنية ضد سرقة الملابس والعطورات _لدينا بوابات الكترونية ذات تقنية عالية ومتطورة لكشف سرقة الملابس والعطور ومستحضرات التجميل والاحذية حيث يتم وضع تاغ فى كل قطعه بالمحل ولايتم نزعها الا بعد دفع حسابها عند الكاشير واذا تمت سرقتها وخرج بها السارق احدثت البوابات انذار صوتى لتنبيه عمال الامن بالسرقة لدينا جميع مستلزماتها التاغات والنازع المغناطيسيى فروعنا بجميع انحاء المملكة لدينا عروض للكميات والجملة الرياض /جده/الخبر/خميس مشيط للتواصل معنا 0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|graphic
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045689
1 ريال
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1 ريال
1 دولار
1 دولار
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1 دولار
1 دولار
1 دولار
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اتصل
1 دولار
1 دولار
اتصل
1 ريال