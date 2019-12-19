بوابات امنية ضد سرقة الملابس والعطورات _لدينا بوابات الكترونية ذات تقنية عالية ومتطورة لكشف سرقة الملابس والعطور ومستحضرات التجميل والاحذية حيث يتم وضع تاغ فى كل قطعه بالمحل ولايتم نزعها الا بعد دفع حسابها عند الكاشير واذا تمت سرقتها وخرج بها السارق احدثت البوابات انذار صوتى لتنبيه عمال الامن بالسرقة لدينا جميع مستلزماتها التاغات والنازع المغناطيسيى فروعنا بجميع انحاء المملكة لدينا عروض للكميات والجملة الرياض /جده/الخبر/خميس مشيط للتواصل معنا 0501777079