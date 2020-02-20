بوابات امنية لكشف المعادن

(للبيع)
|لدينا أفضل الأسعار على بوابات كشف المعادن المناسبة للهيئات والأجهزة الحكومية والفنادق والأماكن الحساسة التي تحتاج درجة عالية من الأمان والحماية كما يوجد لدينا أجهزة كشف الشنط وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ويوجد تركيب وصيانة وضمان لمدة عامين وشحن لجميع انحاء المملكة السعودية وفروعنا (الرياض – جدة – القصيم – خبر) ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب/ 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|966501194443
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054195
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5 دولار
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5 دولار
8 ريال
5 ريال
8 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال