بوابات الكترونيه للسيارات

(للبيع)
|عرض خاص علي بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات (مواقف السيارات بوابة بارير اتوماتيكية - بوابة جراج اتوماتيكية. - تعمل برفع الذراع. - شاملة ذراع 3 متر. - تشمل خلايا ضوئية للغلق و الفتح الاتوماتيكى. - امكانية تشغيل اكثر من ريموت. - فتح يدوى للبوابة. - متوافر بوابات حتى 6 متر للذراع. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالممكلة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين ونشحن الى جميع المحافظات والبلدان للتواصل معنا/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050496
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