بوابات الكترونيه للافراد والموظفين لاصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات بوابات دخول وخروج معا بوابات امنيه وتنظيميه باسعار ممتازة للمشروعات واصحاب الشركات والمؤسسات والهيئات دخول وخروج بكارت او بصمه ربطها باجهزة الحريق للطوارئ واجهزة الحضور والانصراف وتسجيل مواعيد دخول وخروج مع ضمان من مؤسسة رحاب للتنميه فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه ولدينا فروعنا في دولة البحرين للتواصل/0501113082 يوجد لدينا خدمة التركيب والصيانه في جميع انحاء المملكة ولدينا اجهزة تفتيش الحقائب وبوابات كشف المعادن