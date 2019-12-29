بوابات الكترونيه لدخول وخروج السيارات

بوابات الكترونيه للتحكم في دخول وخروج السيارات فهي توفر الامان الكامل لاي منشأه توضع بهامثل مواقف الوزارات والفنادق والمولات والشركات والاماكن شديدة الزحام وذلك عن طريق وجود ذراع لايسمح بمرور السيارة غير المصرح لها المرور ويمكن التحكم في دخول وخروج السيارات عن طريق البصمه او كلمة السر او الكارت الممغنط - شاملة ذراع 3 متر. - تشمل خلايا ضوئية للغلق و الفتح الاتوماتيكى. - امكانية تشغيل اكثر من ريموت. - فتح يدوى للبوابة. - متوافر بوابات حتى 6 متر للذراع. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة