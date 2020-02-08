بوابات الكترونية لكشف المعادن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لكشف المعادن - في الرياض السعودية

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افضل الأسعار علي بوابات كشف المعادن ذات مواصفات أوروبية عالية الجودة ومطابقة لهيئة المواصفات التي تساعدك على تامين المنشآت وزيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح والكشف عن الأسلحة والمعادن ومناسبة للهيئات والأجهزة الحكومية و الفنادق والأماكن الحساسة التي تحتاج درجة عالية من الأمان والحماية كما يوجد لدينا أجهزة كشف الشنط وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ويوجد تركيب وصيانة وضمان لمدة عامين وشحن لجميع انحاء المملكة السعودية وفروعنا(الرياض – جدة – القصيم – خبر) ولنا فروع في البحرين لل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052015
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه للسيارات - في الرياض السعودية

بوابات الكترونيه للسيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوبات دخول وخروج السيارات هي الحل الامثل لتنظيم وتسهيل عمليه دخول وخروج السيارات و تقوم بالحركة الاف.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 ريال

8/2/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مؤسسة رحاب التنمية مجموعة متنوعة من الاجهزة الامنية التي تساعد الجهات المختصة في توفير الامن والامان.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: كاميرات تحت السايارارت - في الرياض السعودية

كاميرات تحت السايارارت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

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6/2/2020
صورة الاعلان: أجهزة الاكس راي للكشف عن الحقائب - في الرياض السعودية

أجهزة الاكس راي للكشف عن الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: بوابات التحكم بمرور الموظفين والافراد - في الرياض السعودية

بوابات التحكم بمرور الموظفين والافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الكترونية للتحكم فى دخول وخروج الافراد تعمل الكترونيا بالكارت والبصمة دخول وخروج معا بوابات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/2/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2020
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صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكيه العموديه - في الرياض السعودية

المصدات الهيدروليكيه العموديه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المصدات الهيدروليكية العمودية تشكل حماية للأماكن التي يحتمل تعرضها للإعتداءات. حيث يمكن إستخدامها في.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة انتظار العملاء - في الرياض السعودية

اجهزة انتظار العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بادر في شراء منتجانا الذى يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب الصفوف - في الرياض السعودية

اجهزة ترتيب الصفوف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة ترتيب صفوف الانتظار من اجل نظام مريح لك وللعملاء , وانجاز اكبر فى الاعمال تتوافر الاجهزة من كو.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير التاتش - في الرياض السعودية

اجهزة الكاشير التاتش

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ماكينة كاشير تاتش اسكرين +درج نقدية +طابعة+ايصالات +قارئ باركود نصميم عصري وذكي عروض خاصة للشركات وم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: طابعات كروت بلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعات كروت بلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم طابعة الكروت البلاستيكية بجودة عالية والكارنيهات للموظفين والطلاب وذات علامة مائية للأمان و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: قارى البار كود - في الرياض السعودية

قارى البار كود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهزة نقاط البيع و المخا.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

30/1/2020
صورة الاعلان: بوابات الدخول بالبصمة - في الرياض السعودية

بوابات الدخول بالبصمة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

6 ريال

30/1/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت - في الرياض السعودية

طابعة الكروت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب س.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

30/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات تحت السايارارت - في الرياض السعودية

كاميرات تحت السايارارت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 ريال

30/1/2020
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