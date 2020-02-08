بوابات الكترونية لكشف المعادن

(للبيع)
|افضل الأسعار علي بوابات كشف المعادن ذات مواصفات أوروبية عالية الجودة ومطابقة لهيئة المواصفات التي تساعدك على تامين المنشآت وزيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح والكشف عن الأسلحة والمعادن ومناسبة للهيئات والأجهزة الحكومية و الفنادق والأماكن الحساسة التي تحتاج درجة عالية من الأمان والحماية كما يوجد لدينا أجهزة كشف الشنط وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ويوجد تركيب وصيانة وضمان لمدة عامين وشحن لجميع انحاء المملكة السعودية وفروعنا(الرياض – جدة – القصيم – خبر) ولنا فروع في البحرين لل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052015
5 ريال
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1 ريال
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3 ريال
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5 دولار
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2 ريال
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