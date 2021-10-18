بوابات الكترونية لدخول الافراد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد - في الرياض السعودية

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بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين تعمل بالبصمة او الرقم السري والكارت مناسبة للمستشفيات والمدارس والمكتبات والمولات والشركات ولدينا اشكال مختلفة من البوابات حتى تناسب كافة الاحتياجات والأماكن التي يتم تركيبها بها وأفضل الاسعار على حسب الموديل : بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم FBL4200 Series 1- بوابة التحكم في الدخول والخروج من المبني الأعلي امانا FHT2300D Series 2- افضل بوابة التحكم في الدخول والخروج للموظفين TS1200 Series3- بوابة التحكم في الدخول والخروج SBT1000S Series من شرك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 0598594764

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108810
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16/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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15/10/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في الرياض السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاشة للعميل – - طابعة فواتير حراريه - درج.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,500 ريال

13/10/2021
صورة الاعلان: كاميرات تتبع السيارات - في الرياض السعودية

كاميرات تتبع السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

●كاميرا مراقبة سيارة داخلية و خارجية عالية الدقة JC100 المواصفات : ======= - كاميرا خارجية نوض.
العنوان:

الرياض - السعودية

750 ريال

10/10/2021
صورة الاعلان: فقط بسعر 3999ريال احصل علي كاشير كامل - في الرياض السعودية

فقط بسعر 3999ريال احصل علي كاشير كامل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشير – مخزون-مبيعات-مكونات العرض: ✔ نقطة بيع جهاز كمبيوتر للمتاجر والتموينات والمحلات والبق.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,999 ريال

10/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقة لاسلكية - في الرياض السعودية

اجهزة انذار ضد السرقة لاسلكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عروض خاصة على أجهزة إنذار ضد السرقة security alarm systems جهاز انذار ضد السرقة لاسلكي بشريحة جوال و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/10/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في الرياض السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المط.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,350 ريال

30/9/2021
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات

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- في الرياض السعودية

أقوي عروض مؤسسة طيف الألماس علي جهاز حاجز المواقف سعر الجهاز شامل التركيب والضريبة 490 ريال (بدلا من.
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الرياض - السعودية

490 ريال

29/9/2021
صورة الاعلان: كاشير تموينات كاشير سوبر ماركت - في الرياض السعودية

كاشير تموينات كاشير سوبر ماركت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوووي العروض بمناسبة اليوم الوطني لفترة محدودة كاشير التموينات والسوبر ماركت (نقاط بيع مخزون) -بر.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,999 ريال

29/9/2021
صورة الاعلان: جهاز قارئ كاميرا حرارية جرافيك لكشف كورونا - في الرياض السعودية

جهاز قارئ كاميرا حرارية جرافيك لكشف كورونا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر الأن جهاز قياس الحرارة اليدوي من شركة هيك فيجن Hikvision * دقة متناهية في قياس درجات حرارة الأ.
العنوان:

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1 ريال

21/9/2021
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