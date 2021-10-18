بوابات الكترونية لدخول الافراد

بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين تعمل بالبصمة او الرقم السري والكارت مناسبة للمستشفيات والمدارس والمكتبات والمولات والشركات ولدينا اشكال مختلفة من البوابات حتى تناسب كافة الاحتياجات والأماكن التي يتم تركيبها بها وأفضل الاسعار على حسب الموديل : بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم FBL4200 Series 1- بوابة التحكم في الدخول والخروج من المبني الأعلي امانا FHT2300D Series 2- افضل بوابة التحكم في الدخول والخروج للموظفين TS1200 Series3- بوابة التحكم في الدخول والخروج SBT1000S Series من شرك