بوابات السيارات

بوابات اوتماتيكية الكترونية تستخدم لتنظيم دخول وخروج السيارات توفر العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات. فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443