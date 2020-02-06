بوابات السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات تصلح للشركات والفنادق الكبرى المولات والجراجات جرجات العقارات تعمل بالبصمة أو الكارت وكذلك يمكن التحكم فيها عن بعد يتم التحكم فيها من خلال نظام التحكم في الدخول Access Control ويوفر وجود كاميرات المراقبة مستوى أمان مرتفع حيث يتم تصوير السيارات ومن بداخلها والإحتفاظ بالتسجيلات لإسترجاعها عند الحاجة. يتم تركيب ذراع البوابه حسب حاجة العميل ورغبته و العديد من المزايا والامكانات الأخرى سرعة ودقة فى التركيب ضمان عامين صيانة دورية فقط لدينا للتواصل والأستفسار والطلب ت /050177