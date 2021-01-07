بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة - في الرياض السعودية

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تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارة منها، ويتم التعرف على السيارة عن بصمة اليد أوإستخدام البطاقات الذكية أو كلمة المرور أو أجهزة التحكم عن بعد،ويوفر وجود كاميرات المراقبة مستوى أمان مرتفع حيث يتم تصوير السيارات ومن بداخلها والإحتفاظ بالتسجيلات. وتحتوي أيضا على مستشعرات أرضية لتوفير الأمان حيث تعمل على تأمين عدم إنغلاق البوابات على السيارات بشكل خاطئ وقت عبورها،وكذلك تؤمن الوقت الكافي لعبور السيارات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079018
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