بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

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تفاصيل الإعلان
نقدم لكم لبوابات الالكترونية المتميزة والتى تحتوى على العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارة منها، ويتم التعرف على السيارة عن بصمة اليد أوإستخدام البطاقات الذكية أو كلمة المرور أو أجهزة التحكم عن بعد،ويوفر وجود كاميرات المراقبة مستوى أمان مرتفع حيث يتم تصوير السيارات ومن بداخلها والإحتفاظ بالتسجيلات. وتحتوي أيضا على مستشعرات أرضية لتوفير الأمان حيث تعمل على تأمين عدم إنغلاق البوابات على السيارات بشكل خاطئ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077603
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