بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات الجراج الإكترونية للسيارات والجراجات هى الحل الامثل للتحكم فى حركة الدخول والخروج الخاصة بالواحدات المختصة بانتظار السيارات مثل الجراجات و مواقف السيارات و ساحات الانتظار فى المولات والاسواق التجارية والعمارات السكنية. يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة. فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0501777079