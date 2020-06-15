بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة - في الرياض السعودية

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بوابات الجراج الإكترونية للسيارات والجراجات هى الحل الامثل للتحكم فى حركة الدخول والخروج الخاصة بالواحدات المختصة بانتظار السيارات مثل الجراجات و مواقف السيارات و ساحات الانتظار فى المولات والاسواق التجارية والعمارات السكنية. يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة. فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maria
التليفون: 0501777079

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061534
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العنوان:

الرياض - السعودية

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الرياض - السعودية

اتصل

4/5/2020
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