بوابات الدخول بالبصمة

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترواو الشركات والعمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح والغلق بوسائل:بالبصمة او الكارت المغناطيسى او بريموت كنترول تقدم المؤسسة:- ضمان على الأجهزة لمدة عامين ضد عيوب الصناعة خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء نعتني بعملائنا الكرام ونقدم لهم أعلي مستوي من خدمة ما بعد البيع.ولنا فروع في السعودية: للتواصل عبر الواتساب:01060093131