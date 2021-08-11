بوابات الجراجات , , بوابات مرور السيارات ماركه came الإيطالية من الوكيل الحصرى بمصر شركه SECURITY INNOVATION بوابات مرور السيارات الابسط لعمليه التحكم في دخول المركبات الى الاماكن العامة والجراجات.شركه SECURITY INNOVATION توفر القيام بعملية ايقاف المركبات الغير مصرح لها بالدخول. ويمكن التحكم في فتح الزراع بالفتح او الغلق من خلال مفتاح يتم تركيبه في غرفة الامن او من خلال ريموت او من خلال انظمه الاكسيس كنترول ( بصمه اليد – بصمه الوجه – كارت بروكسيميتى – تاج العربيات )