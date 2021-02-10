(للبيع)
|بوابات التعقيم الذاتي المتطورة المزودة بأحدث التقنيات وتعمل عن طريق الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء تقوم بالتعقيم الشامل تلقائيا بمجرد مرور الاشخاص من خلالها خزان معقم بسعة 20الى 30لتر عدد كبير من رشاش المعقم موزع بالبوابة باحترافيه لضمان التعقيم الشامل المواد مطابقه للمواصفات الصحية معتمده من هيئة الغذاء والدواء كما يمكن للعميل توفير انواع اخرى ويمكن تزويدها بكاميرا حرارية للكشف عن درجة حراره عدة اشخاص في نفس الوقت (حسب رغبة العميل ) مزوده بشاشة ذكيه لقراءة درجة الحرارة مع امكانية سهوله تنقلها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083896
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