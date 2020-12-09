بوابات التعقيم الذاتي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي - في الرياض السعودية

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بوابات التعقيم الذاتي المتطورة المزودة بأحدث التقنيات وتعمل على تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر ومزودة بكاميرا حرارية للكشف عن درجة حراره عدة اشخاص في نفس الوقت وسرعة القراءة تصل الى ما يقارب ثانيه واحدة مزوده بشاشة ذكيه لقراءة درجة الحرارة فهي تعمل بشكل ذاتي وتلقائي عن طريق حساسات بمجرد مرور الانسان نشحن ونورد ونركب لجميع انحاء المملكة مع ضمان عام على المنتج فروعنا في مختلف انحاء المملكة (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) كما يوجد لدينا فروعنا في البحرين . للتواصل جوال او واتساب: 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076711
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