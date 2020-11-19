بوابات التعقيم الذاتي

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صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي - في السعودية

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لحمايتك وحماية المجتمع الآن نوفر لكم أحدث الحلول التقنية الحديثة: بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم. تعمل آليا عن طريق الاستشعار بالاشعة تحت الحمراء. عند مرور الأشخاص من خلالها،تتميز بهيكل مصنع من الكلادينج والحديد. وخزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 متر،ورشاش المعقم موزعباحترافية لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح. تعمحدة تلقائيا لمجرد مرورالأشخاص من خلالها، يمكن نقلها بسهولة من مكان لآخر. يمكن عمل الوحدة بهوية المنشأة ويتم طباعة بنر بلوجو ومعلومات وتوجيهات خاصة للفرد. يمكن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073107
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19/11/2020
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19/11/2020
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18/11/2020
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العنوان:

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18/11/2020
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(للبيع)

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18/11/2020
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18/11/2020
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كاشف المعادن اليدوى

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- في السعودية

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18/11/2020
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(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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17/11/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال - في السعودية

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكفاءة العمل، والحد من.
العنوان:

الرياض - السعودية

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17/11/2020
صورة الاعلان: » عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص - في السعودية

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لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير.
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16/11/2020
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(للبيع)

- في السعودية

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16/11/2020
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15/11/2020
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- في السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو و.
العنوان:

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اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: جهاز أستدعاء التمريض - في السعودية

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- في السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا - في السعودية

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا

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- في السعودية

عروض حصرية من مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية والبرامج المحاسبية ✹✹✹.

3,100 ريال

12/11/2020
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