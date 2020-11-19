لحمايتك وحماية المجتمع الآن نوفر لكم أحدث الحلول التقنية الحديثة: بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم. تعمل آليا عن طريق الاستشعار بالاشعة تحت الحمراء. عند مرور الأشخاص من خلالها،تتميز بهيكل مصنع من الكلادينج والحديد. وخزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 متر،ورشاش المعقم موزعباحترافية لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح. تعمحدة تلقائيا لمجرد مرورالأشخاص من خلالها، يمكن نقلها بسهولة من مكان لآخر. يمكن عمل الوحدة بهوية المنشأة ويتم طباعة بنر بلوجو ومعلومات وتوجيهات خاصة للفرد. يمكن