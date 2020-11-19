(للبيع)
|لحمايتك وحماية المجتمع الآن نوفر لكم أحدث الحلول التقنية الحديثة: بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم. تعمل آليا عن طريق الاستشعار بالاشعة تحت الحمراء. عند مرور الأشخاص من خلالها،تتميز بهيكل مصنع من الكلادينج والحديد. وخزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 متر،ورشاش المعقم موزعباحترافية لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح. تعمحدة تلقائيا لمجرد مرورالأشخاص من خلالها، يمكن نقلها بسهولة من مكان لآخر. يمكن عمل الوحدة بهوية المنشأة ويتم طباعة بنر بلوجو ومعلومات وتوجيهات خاصة للفرد. يمكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073107
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3,200 ريال
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3,100 ريال