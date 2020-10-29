بوابات التعقيم الذاتي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي - في السعودية

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* بوابات تستخدم في تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر لمنع انتشار فيرس بوابة التعقيم الالكترونية لان الصحة تاج فوق الراس ننصح باستعمال كورونا * وبها كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة الجسم قياس بسرعة تصل الى ما يقارب ثانية واحدة * تعقيم كامل للأشخاص من خلال استشعار الحركة بداخلها في أقل من 10 ثوان * انذار صوتي وضوئي مستمر للكشف عن درجة حرارة مرتفعة * ضمان لمدة عامين ويوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة والشحن لأي بلد فروعنا بالمملكة العربية السعودية بـ (الرياض – القصيم – الخبر – جدة -خميس مشيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071374
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5/10/2020
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(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

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5/10/2020
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- في السعودية

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4/10/2020
صورة الاعلان: خزنات كورية - في السعودية

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4/10/2020
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