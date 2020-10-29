بوابات التعقيم الذاتي

* بوابات تستخدم في تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر لمنع انتشار فيرس بوابة التعقيم الالكترونية لان الصحة تاج فوق الراس ننصح باستعمال كورونا * وبها كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة الجسم قياس بسرعة تصل الى ما يقارب ثانية واحدة * تعقيم كامل للأشخاص من خلال استشعار الحركة بداخلها في أقل من 10 ثوان * انذار صوتي وضوئي مستمر للكشف عن درجة حرارة مرتفعة * ضمان لمدة عامين ويوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة والشحن لأي بلد فروعنا بالمملكة العربية السعودية بـ (الرياض – القصيم – الخبر – جدة -خميس مشيط