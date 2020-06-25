بوابات التعقيم الذاتي الحديثه

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صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي الحديثه - في الرياض السعودية

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بوابات التعقيم الذاتي الحديثه أحدث بوابات التعقيم التقنية الحديثة، بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم، تعمل آليا عن طريق الاستشعار بالاشعة تحت الحمراء، عند مرور الأشخاص من خلالها. -هيكل مصنع بالكامل من الكلادينج والحديد -خزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 لتر -عدد كبير من رشاش المعقم موزعة بشكل احترافي لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح -تعمل الوحدة تلقائيا لمجرد مرور الأشخاص من خلالها -سهلة التنقل من مكانٍ لآخر. -شكل جذاب مناسب للمنشأة يمكن عمل الوحدة بهوية المنشأة ويتم طب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: salma
التليفون: 0501194443

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061678
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