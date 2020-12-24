بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغقيم الذاتية برش مادة معقمة علي جسد الشخص وعلى ملابسه للتخلص من أية فيروسات محتملة ولبوابات التعقيم الذاتية ميزات هامة : هيكل مصنع بالكامل من الكلادينج والحديد خزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 لتر عدد كبير من رشاش المعقم موزعة بشكل احترافي لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح تعمل الوحدة تلقائيا لمجرد مرور الأشخاص من خلالها سهلة التنقل من مكانٍ لآخر. شكل جذاب مناسب للمنشأة للتواص ت/ واتس 0558860700