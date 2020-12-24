بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية - في الرياض السعودية

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تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغقيم الذاتية برش مادة معقمة علي جسد الشخص وعلى ملابسه للتخلص من أية فيروسات محتملة ولبوابات التعقيم الذاتية ميزات هامة : هيكل مصنع بالكامل من الكلادينج والحديد خزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 لتر عدد كبير من رشاش المعقم موزعة بشكل احترافي لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح تعمل الوحدة تلقائيا لمجرد مرور الأشخاص من خلالها سهلة التنقل من مكانٍ لآخر. شكل جذاب مناسب للمنشأة للتواص ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 24/12/2020
رقم الإعلان: 2077383
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22/12/2020
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21/12/2020
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21/12/2020
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- في الرياض السعودية

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20/12/2020
صورة الاعلان: حواجز افراد متحركة - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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17/12/2020
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17/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة البيجر للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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16/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع - في الرياض السعودية

جهاز كاشير وبرامج نقاط البيع

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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16/12/2020
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- في الرياض السعودية

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15/12/2020
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة ديجيتال - في الرياض السعودية

ترمومتر قياس حرارة ديجيتال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/12/2020
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