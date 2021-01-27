بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

بوابات التعقيم الذاتي بالرذاذ بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم، تعمل آليا عن طريق الاستشعار بالاشعة تحت الحمراء، عند مرور الأشخاص من خلالها. تتميز: هيكل مصنع بالكامل من الكلادينج والحديد خزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 لتر عدد كبير من رشاش المعقم موزعة بشكل احترافي لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح تعمل الوحدة تلقائيا لمجرد مرور الأشخاص من خلالها سهلة التنقل من مكانٍ لآخر. شكل جذاب مناسب للمنشأة مناسبة للمستشفيات- المصالح الحكومية- الأندية-المولات- محطات المترو.وغيرها من الأ