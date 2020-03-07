بوابات التحكم للسيارات

(للبيع)
|بوابات التحكم لدخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شاملة ذراع 3متر ومتوفر بوابات حتى 6متر يمكنك التحكم عن طريق البصمه او كلمة السر او الكارت الممغنط مع امكانية تشغيل اكثر من ريموت والفتح يدويا للبوابه يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعوديه (الرياض-القصيم-جده-الخبر-خميس مشيط) لدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل واتساب/0966501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055253
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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