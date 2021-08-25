بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

بوابة دخول وخروج السيارات TA - 0211: البوابة الالكترونية للتحكم في دخول وخروج السيارات في المواقف العامة والخاصة ويتم تركيبها وبرمجتها للعمل وفق نظام معين بحيث لا يدخل الموقف الا الاشخاص المصرح لهم فقط تحتوي علي: DC MOTOR محرك البوابة بتقنية عدد 2 ريموت كنترول مسافة 30 م الحامل لذراع البوابة ذراع 6,4 م (ويتحدد طول الذراع وفقا للمساحه المستخدمة) فوتوسيل (عبارة عن قطعتين قطعة علي البوابه وقطة علي الحامل )لمنع سقوط الحامل علي السيارة . - مع امكانية تزويد البوابة بزر خروج - لو تفضل فتح البوا