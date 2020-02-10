بوابات التحكم في حركة الافراد

(للبيع)
|تعد بوابات دخول الأفراد وخروجهم سلعة هامة وضرورية للعديد من المنشآت الكبرى والتحكم في إدارة حركة الأفراد والموظفين أيضا , وهي هامة للغاية للعديد من الاماكن : المصالح والوزارات الحكومية النوادي الرياضية المولات الكبرى الفنادق ومحطات المترو الشركات الكبرى وهى تعمل بالكارت أو بالبصمة والعديد من المميزات الأخرى لدينا فقط بأسعار خاصة وضمان عامين وسرعة فى التوريد والتركيب والصيانة الدورية فروعنا بالمملكة العربية السعودية والبحرين للتواصل ت / 0501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052679
5 دولار
5 دولار
1 ريال
5 دولار
5 دولار
5 دولار
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5 دولار
5 دولار
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6 ريال
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