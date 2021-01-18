بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)
|:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكترونية تلقائيا بمجرد اقتراب السيارة منها، ويتم التعرف على السيارة عن بصمة اليد أوإستخدام البطاقات الذكية أو كلمة المرور أو أجهزة التحكم عن بعد،ويوفر وجود كاميرات المراقبة مستوى أمان مرتفع حيث يتم تصوير السيارات ومن بداخلها والإحتفاظ بالتسجيلات. وتحتوي أيضا على مستشعرات أرضية لتوفير الأمان حيث تعمل على تأمين عدم إنغلاق البوابات على السيارات بشكل خاطئ وق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080382
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1 ريال
1 ريال
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