بوابات التحكم فى السيارات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بوابات دخول وخروج السيارات (بوابات الجراجات) بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبور السيارات لتفادي الكثير من المشكلات ، بالإضافة الى توفير تقارير وإحصائيات دقيقة لأوقات دخول وخروج السيارات مع البيانات الخاصة لكل سيارة من رقم لوحات واسم السائق وغيرها من البيانات والعديد من المزايا الاخرى للتواصل /0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048443
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السعر
تاريخ الإعلان
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11/1/2020
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11/1/2020
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(طلب عمل)

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا شيف كيك افراح و تورتة بانواع متعددة ذوي خبرة عالية تميزوا بالجدية .
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11/1/2020
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(طلب عمل)

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11/1/2020
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11/1/2020
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شيف كريب و وافل من المغرب

(طلب عمل)

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11/1/2020
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شيف كرواسان و مخبوزات جاهزين للعمل

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يتوفر لدينا من الجنسية المغربية شيف كرواسان و مخبوزات بخبرة في أرقى المطاعم والفنادق متخصصين في ارقى.
العنوان:

الرياض - السعودية

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11/1/2020
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طباخين اكل بحري انواع متعددة

(طلب عمل)

مكتب الأسمر متوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية و كفاءات ممتازة و تخصصات متعددة لكافة انواع الم.
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11/1/2020
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معلمين سلطات و مقبلات من المغرب و تونس

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مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين سلطات و مقبلات بخبرة عالية تألقوا في كل الأماكن ا.
العنوان:

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اتصل

11/1/2020
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11/1/2020
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11/1/2020
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2 ريال

11/1/2020
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