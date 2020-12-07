بوابات الانظمة الامنيه

(للبيع)
|أكثر من مجرد امان بوابات الامنية للكشف عن المعادن والأسلحة مجهزة بتكنولوجيا تحديد دقيقه جدا وحساسيه عالية أنظمة حماية المنشآت والفنادق وقطاع الاعمال بوابات ذو تقنية عالية واكثرها قوة ومتانة لا تتعدى سرعة التقاط الاشارة من 1 الى 2 ثانية لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط بالإضافة الى فرعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب / 00966558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075464
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1 ريال