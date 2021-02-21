بوابات الانذار للمتاجر

افضل واحدث أجهزة بوابات انذار للحماية من السرقة electronic article surveillance - كـسرقة الملابس من المحلات ، المولات التجارية، ويتوافر ايضا كافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام مثل التاغات و اللاصقات و مغناطيس فك التاج - ليبٌل او باركود - جهاز حرق الباركود و غيرها من الادوات و ينصح بها خصيصا لأصحاب متاجر الملابس و الإكسسوارات و الجولات و الكثير من المتاجر التجارية تتميز بوابة الانذار بشكلها الانسيابي وكفاءتها العالية وسهولة الاستخدام كما تتميز باعلي مسافة كشف تصل الي 2 متر