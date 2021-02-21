بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)
|افضل واحدث أجهزة بوابات انذار للحماية من السرقة electronic article surveillance - كـسرقة الملابس من المحلات ، المولات التجارية، ويتوافر ايضا كافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام مثل التاغات و اللاصقات و مغناطيس فك التاج - ليبٌل او باركود - جهاز حرق الباركود و غيرها من الادوات و ينصح بها خصيصا لأصحاب متاجر الملابس و الإكسسوارات و الجولات و الكثير من المتاجر التجارية تتميز بوابة الانذار بشكلها الانسيابي وكفاءتها العالية وسهولة الاستخدام كما تتميز باعلي مسافة كشف تصل الي 2 متر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084697
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