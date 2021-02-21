بوابات الانذار للمتاجر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الوسطى البحرين

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افضل واحدث أجهزة بوابات انذار للحماية من السرقة electronic article surveillance - كـسرقة الملابس من المحلات ، المولات التجارية، ويتوافر ايضا كافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام مثل التاغات و اللاصقات و مغناطيس فك التاج - ليبٌل او باركود - جهاز حرق الباركود و غيرها من الادوات و ينصح بها خصيصا لأصحاب متاجر الملابس و الإكسسوارات و الجولات و الكثير من المتاجر التجارية تتميز بوابة الانذار بشكلها الانسيابي وكفاءتها العالية وسهولة الاستخدام كما تتميز باعلي مسافة كشف تصل الي 2 متر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084697
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