بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في مكة السعودية

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إذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد تأمينه ضد السرقات، فإليك أحدث تكنولوجيا أجهزة الإنذار ضد سرقة الملابس والمصنعة خصيصاً للمحلات لتأمينها من عمليات السرقة، بوابات الإنذار ضد سرقة الملابس عبارة عن بوابة يتم تركيبها على باب المحل ومن ثم يتم تركيب جزء صغير اسمه التاج في جميع الملابس أو أي قطع مراد تأمينها في المحل وهي عبارة عن أجزاء بلاستيكية صغيرة لا يمكن خلعها إلا من خلال جهاز صغير موجود عند الكاشير فقط، متوفر لدينا العديد من أنواع بوابات سرقة الملابس وبمختلف الأحجام بوابة الحماية من سرقة الملابس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: جدة- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079478
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صورة الاعلان: كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد - في مكة السعودية

كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد

(للبيع)

- في مكة السعودية

كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة ال.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

6/1/2021
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