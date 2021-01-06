بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)
|إذا كنت تملك محل بيع ملابس وتريد تأمينه ضد السرقات، فإليك أحدث تكنولوجيا أجهزة الإنذار ضد سرقة الملابس والمصنعة خصيصاً للمحلات لتأمينها من عمليات السرقة، بوابات الإنذار ضد سرقة الملابس عبارة عن بوابة يتم تركيبها على باب المحل ومن ثم يتم تركيب جزء صغير اسمه التاج في جميع الملابس أو أي قطع مراد تأمينها في المحل وهي عبارة عن أجزاء بلاستيكية صغيرة لا يمكن خلعها إلا من خلال جهاز صغير موجود عند الكاشير فقط، متوفر لدينا العديد من أنواع بوابات سرقة الملابس وبمختلف الأحجام بوابة الحماية من سرقة الملابس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|جدة- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079478
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