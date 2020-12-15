بوابات الانذار للمتاجر

الان يمكنك حماية متجرك من السرقة متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات ماركات مختلفة بأفضل الاسعار وجوده عالية ومتوفر لدينا أنواع عديدة تاغ ونازع مغناطيسي ضد سرقة الملابس والعطور والأحذية فروعنا في المملكة العربية السعودية: "الرياض، جده، القصيم، الخبر، خميس مشيط" لدينا ايضا خدمة الشحن لجميع انحاء المملكة بالإضافة الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300