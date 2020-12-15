بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)
|الان يمكنك حماية متجرك من السرقة متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات ماركات مختلفة بأفضل الاسعار وجوده عالية ومتوفر لدينا أنواع عديدة تاغ ونازع مغناطيسي ضد سرقة الملابس والعطور والأحذية فروعنا في المملكة العربية السعودية: "الرياض، جده، القصيم، الخبر، خميس مشيط" لدينا ايضا خدمة الشحن لجميع انحاء المملكة بالإضافة الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076295
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1 ريال
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