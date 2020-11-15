بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)
|الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات ماركات مختلفه بافضل الاسعار وجوده عاليه ومتوفر لدينا تاغات ونازع مغناطيسي ضد سرقة الملابس والعطور والأحذيه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه: "الرياض،جده،القصيم،الخبر،خميس مشيط" لدينا ايضا خدمة الشحن لجميع انحاء المملكة بالاضافة الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072530
1 ريال
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550 ريال
1,300 ريال
2,900 ريال
550 ريال