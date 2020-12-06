بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)
|لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس أو العطور والأجذية، وإذا تمت السرقة تحدث البوابات إنذار صوتي للتنبيه بأن هناك سرقة. وفروعنا بجميع أنحاء المملكة. للتواصل عبر الواتساب:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075362
1 ريال
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1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل