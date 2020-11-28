بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

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لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس أو العطور والأجذية، وإذا تمت السرقة تحدث البوابات إنذار صوتي للتنبيه بأن هناك سرقة. وفروعنا بجميع أنحاء المملكة. للتواصل عبر الواتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074437
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صورة الاعلان: تاغات الانذار لمنع السرقة - في الرياض السعودية

تاغات الانذار لمنع السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاغات و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة - في الرياض السعودية

مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنيه للكشف عن اله.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف المعادن اليدوي - في الرياض السعودية

جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عاليه ايمتاز الجهاز بنوعين من االا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لاعطاء صوره .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة حضوروانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة حضوروانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/11/2020
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صورة الاعلان: كاميرات تكشف الحرارة عن بعد - في الرياض السعودية

كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

اجهزة انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كميرات المراقبة الحرارية - في الرياض السعودية

كميرات المراقبة الحرارية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة الحرارية كاميرا تصوير ومراقبة حرارية ليلية نهارية ملونة وتعتبر صمام الأمان من العد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: بوابات انزار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات انزار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: » عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين - في الرياض السعودية

» عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري والوجه جهاز بصمة الوجه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

24/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

4 كاميرات سواء داخلى او خارجي - دقتها 2 ميجا بكسل - جهاز تسجيل 4 نقط - 40 متر تمديدات سلك - قرص صلب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,300 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

راقب مكانك من جوالك ,شركتك,منزلك,مؤسسه كبري كاميرات مراقبه Full Hd موصله بالجوال العرض يشمل 4 كامير.
العنوان:

الرياض - السعودية

2,900 ريال

9/9/2020
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