بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة - في القصيم السعودية

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لزيادة الامان والحماية داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس أو العطور والأجذية، وإذا تمت السرقة تحدث البوابات إنذار صوتي للتنبيه بأن هناك سرقة.كما لدينا تاغات لمنع سرقة الملابس وفروعنا بجميع أنحاء المملكة كما لدينا فروع فى البحرين . للتواصل عبر الواتساب: 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: الرس القصيم- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079784
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