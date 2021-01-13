بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر الحديثة

لزيادة الامان والحماية داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس أو العطور والأجذية، وإذا تمت السرقة تحدث البوابات إنذار صوتي للتنبيه بأن هناك سرقة.كما لدينا تاغات لمنع سرقة الملابس وفروعنا بجميع أنحاء المملكة كما لدينا فروع فى البحرين . للتواصل عبر الواتساب: 0598589293