بوابات الافراد الحديثة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الافراد الحديثة - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفتح والغلق بثلاثة وسائل: ريموت كونترول،البصمة،الكارت المغناطيسي، ويوجد ضمان عامين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، فروعنا بالمملكة: الرياض،قصيم،جدة،خميس،مشيط.للتواصل عبر الواتساب:0598589
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078761
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سستم كاشير كامل مطاعم - كوفى شوب - حلويات - شاشة تاتش - في الرياض السعودية

سستم كاشير كامل مطاعم - كوفى شوب - حلويات - شاشة تاتش

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز و سستم كاشير مطاعم او كوفى شوب او حلويات مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر مناسب، الأقفال والكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المتكاملة - في الرياض السعودية

اجهزة الكاشير المتكاملة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بتفكر فى عمل مشروع او تجديد متجرك نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث ي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود الاسرع باليزر لجميع المحلات والاسواق - في الرياض السعودية

قارئ الباركود الاسرع باليزر لجميع المحلات والاسواق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الاسهل فى عملية البيع والشراء داخل المتاجر عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود للسوبر ماركت والمحلات - في الرياض السعودية

ميزان الباركود للسوبر ماركت والمحلات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب الو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/1/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ توفيرا للوقت والمجهود وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحلات التجارية والسو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية - في الرياض السعودية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى وتوفير للوقت وسرعة الاستدعاء يستخدم في المستشفيات وفى بعض المستشف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية - في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد مع شاشة ديجيتال (DZTH-001) جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية للهويات - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية للهويات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/12/2020
صورة الاعلان: الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات - في الرياض السعودية

الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/12/2020
صورة الاعلان: شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة - في الرياض السعودية

شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/12/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة - في الرياض السعودية

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم لبوابات الالكترونية المتميزة والتى تحتوى على العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاعب بع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager