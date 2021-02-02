بوابات الافراد الالكترونيه

(للبيع)
|نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البوابات الالكترونية للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم يمكنك التحكم من خلال الكارت ترانستيل او البصمة لتيسير الخدمات المباشرة لقطاع الاعمال مثل المترو والنوادي والشركات امكانية العمل كنظام مستقل او كنظام كمبيوتر قسم خاص للتركيب والصيانة والبرمجة خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء نعتني بعملائنا الكرام ونقدم لهم أعلي مستوي من خدمة ما بعد البيع. بوابات التحكم في الدخول والخروج,نظام التحكم في الابواب,انظمة التحكم بالدخول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082818
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل