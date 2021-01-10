بوابات الافراد الالكترونيه

نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البوابات الالكترونية للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم يمكنك التحكم من خلال الكارت ترانستيل او البصمة لتيسير الخدمات المباشرة لقطاع الاعمال مثل المترو والنوادي والشركات امكانية العمل كنظام مستقل او كنظام كمبيوتر قسم خاص للتركيب والصيانة والبرمجة خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء نعتني بعملائنا الكرام ونقدم لهم أعلي مستوي من خدمة ما بعد البيع. للتواصل واتس +966558868300