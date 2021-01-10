بوابات الافراد الالكترونيه

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البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البوابات الالكترونية للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم يمكنك التحكم من خلال الكارت ترانستيل او البصمة لتيسير الخدمات المباشرة لقطاع الاعمال مثل المترو والنوادي والشركات امكانية العمل كنظام مستقل او كنظام كمبيوتر قسم خاص للتركيب والصيانة والبرمجة خدمة عقود صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بأسعار خاصة لجميع العملاء نعتني بعملائنا الكرام ونقدم لهم أعلي مستوي من خدمة ما بعد البيع. للتواصل واتس +966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: +966558868300

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العنوان: - المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/1/2021
رقم الإعلان: 2079369
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